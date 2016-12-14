В Киеве на карантин закрыли более полусотни школ из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников в настоящее время приостановлено обучение в 55 учебных заведениях .

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что, в частности, на протяжении 12 и 13 декабря в столице зарегистрировано 21 тыс. 216 больных гриппом и ОРВИ.

По словам Поворозника, из общего количества заболевших 66,4% - дети в возрасте до 17 лет (14 082 ребенка). Среди них: дети в возрасте 5-9 лет – 30,6% (4 313 детей), 1-4 года – 26,2% (3 688 детей), 10-14 лет – 27,5% (3 874 ребенка).

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«В сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели заболеваемость среди школьников выросла на 50%. Сейчас в связи с отсутствием более 20% учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ руководители 55 школ приняли решение о закрытии учебных заведений, а в 26 – учебно-воспитательный процесс приостановлен частично», - отметил Поворозник.

По его словам, на протяжении 12-13 декабря в столичных больничных учреждениях госпитализировано 91 пациента, больного гриппом и ОРВИ, из них 45 детей (49,5%).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 декабря руководители 37 столичных школ, где уровень заболеваемости учащихся превысил 20%, во избежание распространения гриппа и острых респираторных инфекций приняли решение о временном закрытии учебных заведений.

Всего в Киеве около 500 общеобразовательных учебных заведений.