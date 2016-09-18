В Одессе у консульства РФ задержали 4 сторонников "Правого сектора", хотевших помешать россиянам голосовать

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Дарья Ярчук, к генконсульству РФ на Гагаринском плато сегодня прибыли около 10 человек, в частности, представители местного «Правого сектора». Они препятствовали прохождению людей в здание.

«К воротам подошла пожилая пара, на которую напали. Благодаря вмешательству полиции, конфликт был прекращен. Четырех нарушителей общественного порядка, которые дрались и высказывались нецензурной бранью в адрес полицейских, задержали и доставили в отдел полиции», - отметила Ярчук. По ее словам, сейчас их опрашивают, выясняют их личности, обстоятельства происшествия.

Правопорядок у генконсульства обеспечивают около 100 полицейских, нацгвардейцев, патрульных и представители спецподразделения Нацполиции.

В свою очередь, как описывает ситуацию с места события телеканал "112 Украина", между представителями "Правого сектора" и полиции произошла стычка.

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Началось все с того, что группа активистов в составе около 10 человек прибыла в консульство и один из них попытался помешать человеку пройти проголосовать на территорию консульства.

После этого его попытались задержать правоохранители, возникла драка и, когда того сажали в патрульную машину, его попытались освободить другие представители "Правого сектора". В результате завязалась более масштабная драка, после чего нескольких людей забрали в отделение полиции. На данный момент под генконсульством все спокойно, однако активисты отправились в райотдел полиции, чтобы выяснить ситуацию с задержанными.

Одесское диппредставительство России обслуживает консульский округ охватывает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области.