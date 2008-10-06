Милиция и внутренние войска начали комплексную "отработку" Закарпатья

Органы внутренних дел совместно с Внутренними войсками МВД начали комплексную оперативно-профилактическую отработку Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью и СМИ управления Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины, целью указанных мероприятий, которые продлятся 6-19 октября, является улучшение криминогенной ситуации в Закарпатской области, выявление преступлений на приоритетных направлениях экономики, противодействие незаконной вырубке леса, нелегальной миграции и незаконному обороту наркотиков.

Совместно с работниками милиции в оперативно-профилактической отработке Закарпатья принимают участие около 150 военнослужащих управления Западного территориального командования ВВ и полка специального назначения “Ягуар”. Вместе с милицией внутренние войска будут нести службу в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Раховском, Велико-Березнянском, Перечинском, Межгорском, Виноградовском, Воловецком районах.

Как сообщал УНИАН, решение о проведении мероприятий по профилактике правонарушений в Закарпатской области принял министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО во время недавней рабочей поездки в этот регион.

Во время пребывания в Ужгороде Ю.ЛУЦЕНКО также назначил проведение служебного расследования деятельности начальника Управления Министерства внутренних дел в Закарпатской области Виктора ЧЕПАКА и комплексную проверку оперативно-служебной деятельности органов и подразделений закарпатской милиции.