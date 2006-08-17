19-00 - В рамках Всемирного форума украинцев состоится торжественное открытие выставки-ярмарки «Украинская книга сегодня». Свыше 100 издательств представят более чем 50 000 своих лучших книг последних десятилетий. Участие в оформлении выставки примут ведущие дизайнеры и флористы Киева. В рамках выставки планируются многочисленные автограф-сессии лучших авторов издательства «Пирамида», «Факт», «Критика», «Фолио». Выставка завершится 24 августа. («Украинский дом», ул. Крещатик, 2, 3-й этаж).