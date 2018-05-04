"Я там такой графы не нашел": из декларации судьи из Борисполя "исчез" элитный особняк - журналисты (фото)

Ранее судья Журавский этот дом указывал в декларациях за 2014 и за 2015 годы.

Судья Бориспольского горрайонного суда Виталий Журавский скрыл в декларации особняк, в котором живет с женой.

Этот факт журналисты обнаружили в ходе расследования для программы “Наші гроші з Денисом Бігусом”. "Это - дом моей дочери, которая живет отдельно со своей семьей. Зарегистрирована по другому адресу", - пояснил Журавский.

Этот комментарий журналисты получили от судьи непосредственно у въезда в поместье, расположенного в с. Красиловка Киевской области. В то время он как раз выезжал на работу вместе с женой.

Таким образом судья объяснил, почему этого особняка нет в его декларации за 2017 год, отмечают журналисты.

"При этом судья и его жена не отрицали, что живут в доме. Виталий Журавский ссылался лишь на то, что эта недвижимость принадлежит дочери. А поскольку дочь, по его словам, с ним не проживает, то он ее и не декларировал", - говорится в расследовании.

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На замечание журналистов, что по закону он в любом случае должен декларировать недвижимость, в которой проживает, Журавский ответил: "Ну, не знаю. Я там такой графы не нашел".

В декларации его жены Валентины Журавской этой недвижимости также нет. Впрочем, ранее судья этот дом все же указывал в декларациях за 2014 и за 2015 годы, там его нет, начиная с декларации за 2016 год.

"Именно осенью 2016 года Маргарита Журавская (так зовут дочь судьи) получила в подарок сразу 5 объектов недвижимости. Среди них - и дом с участком в с. Красиловка", - рассказывают журналисты.

"По закону, недостоверное декларирование своих доходов и имущества может расцениваться как административное или даже уголовное правонарушение", - отмечается в расследовании.

Ранее журналисты узнали, что глава Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Владимир Бедрикивский живет в большом поместье под Киевом, записанном на его мать.