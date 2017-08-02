"Мамин прокурор": журналисты показали записанный на маму дом одного из руководителей ГПУ под Киевом (видео)

Глава Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Владимир Бедрикивский живет в большом доме под Киевом, записанном на его мать. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы".

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Согласно декларации за 2015 год, в пользовании Бедрикивского есть садовый/дачный дом под Киевом площадью 583 квадратных метра. Однако отмечается, что этот дом, в котором живет Бедрикивский, записан на его восьмидесятилетнюю мать, которая на момент съемок сюжета жила в Черновцах. Тогда женщина не захотела говорить с журналистами о том, каким образом приобрела недвижимость под Киевом.

Владелицей дома она стала в 2009 году, когда Бедрикивский работал в МВД. В 2014 году семья Бедрикивского приобрела еще 4 участка вокруг и получила доступ к водоему.

Кроме того, в расследовании указано, что 26-летний сын Бедрикивского является собственником квартиры на 143 кв.м. в новостройке в центре Киева и элитного внедорожника Volkswagen.

В письменном ответе пресс-служба ГПУ подтвердила журналистам, что Бедрикивский живет в доме матери, но каким образом она приобрела такое дорогое жилье, неизвестно.

"Мать Бедрикивского не проживает вместе с ним, не является членом его семьи, а потому в декларации не указана. Информация о доходах и расходах Бедрикивской, которая не является членом семьи сотрудника ГПУ, конфиденциальная", - говорится в ответе.

Юристы рассказали авторам сюжета, что поскольку женщина стала владелицей особняка под Киевом еще до начала действия статьи УК о незаконном обогащении, какими бы не были источники происхождения средств на дом, никаких юридических последствий это иметь не будет.

Журналисты отмечают, что Бедрикивский – давний знакомый Юрия Луценко. Еще во времена Виктора Ющенко, когда Луценко возглавлял МВД, Бедрикивский был его заместителем и получил звание генерал-полковника милиции. В 2016 он получил должность влиятельного департамента ГПУ.

Ранее, 1 августа, в сообществе "Автомайдан" в Facebook сообщили, что дрон их активистов сбили во время съемок дома Бедрикивского.

"Прокурор, похоже, не особо любит внимание вокруг себя и поэтому над его домом наш дрон был сбит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия! После прибытия патрульной полиции было решено отдать дрон на экспертизу", - сказано в сообщении.