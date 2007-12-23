Мост через Днепр откроют 26 декабря

Мост через Днепр в Кременчуге (Полтавская обл.) откроют после капремонта 26 декабря.

Об этом журналистам сообщил вице-мэр города Игорь КРИКЛИВЕЦ.

По его словам, торжественное открытие движения транспорта по мосту состоится в 11 часов, 26 декабря

"Подрядная организация, которая проводила ремонтные работы, уже пригласила на открытие моста губернатора Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА, начальника Южной железной дороги Виктора ОСТАПЧУКА", - сказал И.КРИКЛИВЕЦ.

По его словам, за время ремонта строители заменили асфальтовое покрытие мостового перехода, восстановили пешеходные дорожки, заменили фонари освещения и провели ряд других необходимых ремонтных работ.

Напомним, ранее вице-мэр Владимир ОНИЩЕНКО называл дату открытия моста - 25 декабря.

Напомним, с 22 сентября мост через Днепр в Кременчуге Полтавской области закрыт на ремонт. Движение транспорта через мост, по которому проходит автотрасса “Борисполь – Днепропетровск”, закрыто, а объезд осуществляется через мосты, расположенные в Черкасской и Днепропетровской областях. Во время ремонта моста жителей Кременчуга через Днепр перевозят поездами. Водителям иногороднего легкового транспорта предложен объезд по дамбе Кременчугской ГЭС в г. Светловодск (Кировоградская область). Ранее мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ заявлял, что ремонт моста по графику должен продлиться до 31 декабря.