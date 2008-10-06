Киевское метро осваивает новую стихию - воду

Начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ прогнозирует, что новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков: «Демеевская», «Васильковская» и «Голосеевская», несмотря на возникшие сложности, будут вовремя введены в эксплуатацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник столичного метрополитена заявил сегодня в столице.

По информации П.МИРОШНИКОВА, сами станции уже через два месяца будут готовы к пуску. «Демеевская», по его словам, практически готова, «Васильковская» - почти готова, и немножко хуже идут работы на станции «Голосеевская», поскольку там сложная гидротехническая ситуация – под улицей Васильковская текут три подземные речки. В то же время, эти проблемы на станции уже практически решены.

Но сейчас существует еще одна проблема со строительством туннеля от станции «Лыбидская» до станции «Демеевская», отметил П.МИРОШНИКОВ.

«Все станции через два месяца будут готовы к пуску, и все тоннели будут готовы к пуску, за исключением, видимо, одного. Это перегон от станции «Лыбидская» до станции «Демеевская». К сожалению, у нас там там псложная ситуация. Щит ройти не может – он тонет, там река Лыбидь. Кроме того, «Метрострой» встретил железобетонные глыбы на своем пути, и сейчас обсуждается вопрос о прохождении этого участка открытым способом», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Начальник метрополитена считает, что проблема будет решена в кратчайшие сроки, и в принципе новые станции этой ветки будут введены в эксплуатацию вовремя.

«В целом успеваем (со сроками – УНИАН)», - сказал П.МИРОШНИКОВ.