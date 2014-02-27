Ярема: Из- за коррумпированности милиции трудно проводить задержание лиц, совершивших преступление против народа
Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, которому поручено курировать силовой блок в Правительстве, признает, что из-за коррумпированности милиции трудно проводить задержания чиновников, совершивших преступление против народа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед гражданами со сцены на Майдане Незалежности в Киеве.
«Сегодня аресты (виновных должностных лиц - УНИАН) это не простая работа, потому что вся милиция практически парализована, очень мало милиционеров осталось, преданных присяге, а те, кто совершил преступления, они не уйдут от ответственности», - сказал Ярема, при этом он отметил, что в настоящее время в украинской милиции уже есть много правоохранителей, которые возглавляют милицию и служащих народу.
Читайте такжеЯнуковича и Захарченко объявили в международный розыск
Также Ярема отметил, с сегодняшнего дня милиция переходит на обычный режим работы вместе с представителями отрядов самообороны Майдана. Кроме того, первый вице-премьер-министр подчеркнул, что общественным формированиям, которые помогают милиции, отдан приказ охранять общественный порядок не имея масок на лицах и спецсредств. В контексте сказанного Ярема подчеркнул, что те лица, которые под видом представителей общественных формирований самообороны буду иметь при себе маски, то соответственно они будут задерживаться.
«Это наше общее решение (имеется в виду решение достигнуто между правоохранительными структурами и представителями общественной самообороны - УНИАН). Это не самооборона, это люди, которые будут задерживаться в случае совершения преступления», - отметил Ярема.