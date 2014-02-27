В Крыму митингующие не хотят ждать референдум три месяца

«Мы хотим добиться больших полномочий в сфере финансов, налогов, земельных отношений, в сфере инвестиционной политики и других секторах экономики - это все теперь будет решаться парламентом автономии и вами (крымчанами)... Мы не попрошайки, мы в состоянии сами заработать, нам нужно только дать время», - сказал Константинов журналистам, выйдя из здания захваченного вооруженными людьми Совета Крыма.

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Самопровозглашенный премьер автономии Сергей Аксенов уверен, что РФ поможет Крыму "выстроить свою политическую ситуацию" и восстановить хозяйство, в том числе поможет финансами.

Как сообщал УНИАН, Верховный совет Крыма на внеочередной сессии в четверг назначил на 25 мая референдум по расширению полномочий региона, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и нелегитимно избрал премьером автономии Сергея Аксенова.

Центризбирком оснований для него не видит.