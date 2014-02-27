Теперь всю ответственность за ситуацию в Крыму несет парламент автономии - Могилев

Об этом идет речь в заявлении Анатолия Могилева, крымское правительству под руководством которого парламент автономии сегодня отправил в отставку.

«Убежден, что самая главная задача – восстановление мира и стабильности. Сегодня я хочу поблагодарить всех крымчан за поддержку, а всю свою команду за самоотверженную работу», - отметил Могилев.

По его словам, оценку решению парламента об отставке Совмина пусть дадут сами крымчане.

«Я горжусь тем, что наша команда сумела добиться многих положительных результатов. В политической жизни: это гражданский мир и согласие, сохранение полномочий автономии. В экономике: республика по многим показателям вошла в число лидеров среди регионов Украины. В гуманитарной сфере: у нас не было конфронтаций на межконфессиональной и межнациональной почве", - пишет Могилев в обращении к крымчанам.

Он также поблагодарил всех, кто работал в команде, "особенно в эти тяжелые испытания, за слаженность и личную ответственность".

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Экс-руководитель Совмина АРК также отметил: "Во всех наших делах мы сильны только тогда, когда опираемся на поддержку народа, а не отгораживаемся от него метровыми заборами. Я всегда старался, чтобы этих разделительных сооружений между крымской властью и крымчанами было как можно меньше. Передаю Крым регионом с немалым заделом перспективных экономических начинаний. Надеюсь, что результат нашей работы будет приумножен».

Он заявил также, что остается руководителем крымской организации Партии регионов.

«Усилия нашей политической силы мы сосредоточим на подготовке и проведению демократических выборов Президента Украины, - сказал Могилев. - Несмотря на все трудности, убежден, что Партия регионов выйдет очищенной через горнило испытаний, станет еще сильней и сплоченней».

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Как сообщал УНИАН, утром 27 февраля в Симферополе неизвестные захватили парламент и правительство автономии и установили на зданиях российские флаги. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Около полутысячи человек с флагами России и Крыма возле парламента требовали назначить референдум о государственной принадлежности автономной республики.

Днем спикер Владимир Константинов назначил внеочередную сессию парламента, на которой депутаты назначили на 25 мая референдум по расширению полномочий автономии, а также выразил недоверие Совету министров автономии, который с ноября 2011 года возглавлял Анатолий Могилев.