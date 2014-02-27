Правительство Яценюка должно осуществить непопулярные, но нужные реформы - президент ЕП

Президент Европейского парламента Мартин Шульц поприветствовал утверждение Верховной Радой состава нового правительства во главе с Арсением Яценюком, но добавил, что новый Кабмин должен осуществить непопулярные, однако очень нужные Украине глубокие экономические реформы.

Об этом говорится в заявлении Шульца, переданном агентству УНИАН.

"Я приветствую сегодняшнее утверждение Верховной Радой состава нового правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Я желаю ему и всей его команде успеха в трудное и ответственное время, проводя непопулярные, но необходимые мероприятия сбережения и реализовывая глубокие и комплексные реформы", - заявил Шульц.

Читайте такжеЕвропа признала новую власть в Украине и призвала к реформам

"Мы готовы помогать на пути реформ и подписать Соглашение об ассоциации с Украиной как можно скорее, как только будет готовым сделать это новое правительство", - добавил президент Европарламента.

Шульц отметил, что важно провести досрочные президентские выборы 25 мая свободным и справедливым способом. "Очень символично, что они состоятся в тот же день, что и выборы в Европейский парламент, и надеюсь, что эти выборы обозначат новую страницу в истории Украины", - заявил Шульц.