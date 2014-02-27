Российские СМИ: неизвестные в ВР Крыма требуют проведения референдума

Из домов, расположенных рядом с захваченным комплексом правительства Крыма на центральной площади, эвакуируют людей. Над крышей здания развеваются флаги России и Крыма, пишут "Известия".

Журналисты российского издания отмечают, что им удалось спросить захватчиков, перекрикиваясь через заблокированные двери, зачем они пошли на такой шаг. В ответ те заявили, что требуют проведения всекрымского референдума, чтобы народ сам решил, быть ему с Москвой или с Киевом.

По информации очевидцев, пишет издание, 27 февраля около 5 утра по крымскому времени в здание Верховной Рады проникли 10–11 человек с оружием и какими-то мешками. Они захватили наряд вооруженной милиции, дежуривший внутри, и через некоторое время отпустили их, даже не отобрав оружие, а сами остались.

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Вокруг правительственного здания люди всю ночь жгли костры, ближе к утру приехал «КамАЗ», нагруженный металлоломом, из которого присутствующие стали возводить баррикады. На них пошли и стройматериалы, притащенные из находящейся поблизости церкви Святого Александра Невского, где идет ремонт.

"Сейчас идут переговоры между захватчиками и крымскими политиками, — цитируют "Известия" пресс-секретаря украинской партии «Русское единство» Екатерину Полончук. — Народ призывают сохранять спокойствие и на всякий случай оставаться по возможности дома".