ЕС призывает Украину уважать региональное, культурное и языковое разнообразие

Об этом заявил еврокомиссар по расширению ЕС и Европейской политики соседства Штефан Фюле.

В ЕС надеются, что каждый в Украине будет вести себя ответственно и защищать единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, сказал он, выступая в Европейском парламенте.

Кроме того, сказал Фюле, Европейский союз в близком сотрудничестве со своими международными партнерами готов помочь, если Украина попросит, в таких вопросах, как расследование случаев массового насилия, реформа судопроизводства и правоохранительных органов и др. Эти вопросы необходимо решить, чтобы залечить раны последних дней, месяцев и лет и повести Украину вперед, сказал он.

Еврокомиссар также вновь подтвердил, что предложение Европейского союза Украине политической ассоциации и экономической интеграции все еще действующее, а соглашение об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, не является конечной целью сотрудничества Евросоюза с Украиной.

Европарламент в среду обсудил, среди прочего, положение в Украине. Ожидают, что 27 февраля там примут резолюцию по этому поводу.