Выставка-ярмарка товаров легкой промышленности в Киевском Дворце спорта

21-24 декабря посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Новогодняя ярмарка» в Киевском Дворце спорта.

Яркая и интересное событие в преддверии Новогодних праздников - это возможность порадовать своих близких и родных приятными подарками.

Чтобы каждый желающий смог в удобное для себя время посетить "Новогоднюю ярмарку" вместе со всей семьей, выставка будет работать как в будни, так и в выходные дни: с пятницы по понедельник включительно.

Выставки-ярмарки в Киеве уже давно стали популярными среди покупателей. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке нет товаров «раскрученных» и неоправданно дорогих «брендов» - все гораздо демократичнее.

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды современных украинских производителей.

Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

Шубы и дубленки разнообразных красок, фасонов, размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции. Цены очень демократичные.

Шикарный ассортимент изделий из кожи разных оттенков и цветов, размеров и длины - это лучшие в Украине и не только перчатки винницких кожгалантерейных фабрик «Имидж-Галант» и «Кожгалант».

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое - по вкусу. Посетите ярмарку и удостоверитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефону (044) 237-17-82

http://expo-modul.com/archives/600