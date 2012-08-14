В ЕС обеспокоены новым законом о государственных закупках в Украине

Об этом сообщил Радио Свобода спикер комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Петер Стано.

«ЕС недавно выразил украинской власти обеспокоенность по поводу нехватки преданности принципу проводить такую ​​политику государственных закупок, которая бы отвечала будущему Соглашению об ассоциации и международным принципам», - заявил Стано телефону из Брюсселя.

По словам представителя еврокомиссара Штефана Филе, ЕС подчеркивает важность иметь эффективное законодательство о государственных закупках и для украинской экономики, и для развития будущего сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Также он добавил, что ЕС основывает свое сотрудничество с Украиной на «европейских принципах и стандартах» и для ЕС важно, как партнеры в Украине относятся к вопросам государственных финансов и противодействия и предупреждения коррупции.

1 августа президент Виктор Янукович подписал закон о выводе государственных предприятий из-под обязательного действия тендерных процедур закона «Об осуществлении государственных закупок». Согласно закону, из Хозяйственного кодекса исключаются нормы, по которым государственные предприятия (и коммерческие, и казенные) для закупок товаров, работ и услуг используют процедуры, определенные законом о госзакупках. Ранее общественные организации остро критиковали изменения в закон о государственных закупках за то, что они открывают новые возможности для коррупции.