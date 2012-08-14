В Харькове избирателей призывают сказать «нет» оппозиции из-за УПА (фото)

Около 15 баннеров размещены под открытым небом.

Все они рассказывают харьковчанам о «преступлениях» ОУН-УПА и сотрудничестве с Гитлером, напоминая, что их как героев хочет признать объединенная оппозиция и «Свобода», пишет Тиждень.

На баннерах в полной мере использованы материалы советского агитпропа. ОУН-УПА иллюстрируют фотографии с немецкими солдатами, телами погибших, разрухой и голодным детьми. А советские воины на фото кормят детей, отстраивают города, работают на заводах. При этом основной целью этой выставки является призыв не голосовать за представителей объединенной оппозиции и «Свободы»: «Приди и скажи свое нет на выборах 28.10.12».