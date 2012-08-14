В Харькове избирателей призывают сказать «нет» оппозиции из-за УПА (фото)
11:59, 14 августа 2012Политика
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В Харькове появилась выставка, которая "напоминает харьковчанам о преступлениях" УПА и призывает сказать «нет» на парламентских выборах объединенной оппозиции и ВО «Свобода» , которая якобы их героизирует.
Харьковчан призывают прийти и сказать "нет", фото Тиждень
Около 15 баннеров размещены под открытым небом.
Все они рассказывают харьковчанам о «преступлениях» ОУН-УПА и сотрудничестве с Гитлером, напоминая, что их как героев хочет признать объединенная оппозиция и «Свобода», пишет Тиждень.
Советский агитпроп работает в Харькове до сих пор, фото Тиждень
На баннерах в полной мере использованы материалы советского агитпропа. ОУН-УПА иллюстрируют фотографии с немецкими солдатами, телами погибших, разрухой и голодным детьми. А советские воины на фото кормят детей, отстраивают города, работают на заводах. При этом основной целью этой выставки является призыв не голосовать за представителей объединенной оппозиции и «Свободы»: «Приди и скажи свое нет на выборах 28.10.12».
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