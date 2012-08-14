14 августа в 14:00 в пгт Затока (Белгород-Днестровский район, Одесская область) состоится торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Академия», принадлежащего Национальному университету «Одесская юридическая академия».

В мероприятии примут участие: Премьер-министр Украины Николай Азаров, губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук, народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов, руководство НУ «ОЮА» и др.

Справка

Спортивно-оздоровительный комплекс «Академия» расположен в пгт «Затока» (Белгород-Днестровский район Одесской области). Общая площадь застройки оздоровительного учреждения составляет 10120 кв. м, расположенного на 0,63 га земельного участка.

Строительство было начато в марте 2010 года по проекту киевского архитектора Натальи Виблой.

Комплекс «Академия» находится в государственной собственности, состоит на балансе Национального университета “Одесская юридическая академия” – государственного высшего учебного заведения. Расположен на самом берегу Черного моря, на первой линии, в живописной курортной зоне Одесской области – в Затоке.

На территории СОК «Академия» созданы все условия для полноценного отдыха студентов, преподавателей и сотрудников университета. Более 130 комфортных номеров для проживания, несколько зон питания, беспрепятственный доступ к интернету, кабинеты для проведения различных лечебных процедур. Кроме того, путевку в спортивно-оздоровительный комплекс «Академия» могут получить не только студенты, преподаватели и сотрудники университета, но и члены Южного регионального центра Национальной академии правовых наук Украины.

Предполагается, что СОК «Академия» будет использоваться не только в спортивно-оздоровительных целях, но и для проведения научных и общественных мероприятий, летних школ, международных симпозиумов.