Блокам запретят выдвигать кандидатов в депутаты на местных выборах?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона, которым отменяется право политических блоков выдвигать своих кандидатов на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенного председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ, проголосовали 246 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, за такое решение проголосовали 169 народных депутатов из фракции Партии регионов, 19 – из БЮТ, 8 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 - из КПУ, 19 – из Блока Литвина и четверо внефракционных.

Законопроектом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом законопроект учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

Согласно проекту закона, выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, по которой половина количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по избирательным спискам кандидатов в депутаты от местных организаций политических партий в многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, а половина количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые разделяется территория соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка.

Выборы сельских, поселковых, городских председателей проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в территориальную общину), поселка, города.

Очередные местные выборы назначаются не позже чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов.

Согласно порядку, предложенному в законопроекте, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что человек может быть выдвинут кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии.