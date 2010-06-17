Янукович - подчиненным: заберите эту филькину грамоту себе в одно место

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил в ближайшее время подготовить программу развития депрессивных регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на расширенном заседании Сумского регионального комитета по экономическим реформам, В.ЯНУКОВИЧ поручил первому заместителю главы Администрации Президента Ирине АКИМОВИЙ, губернатору Сумской области Юрию ЧМЫРЮ, другим должностным лицам и правительственным чиновникам в кратчайшие сроки разработать механизм создания программ развития регионов.

«Нам следует посмотреть на такие депрессивные регионы, как Сумская, Черниговская, Херсонская, Тернопольская области. Посмотреть по-государственнически, по-человечески», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый регион должен иметь стратегию своего развития, определить приоритеты, по которым следует работать.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание присутствующих, что сегодня заработная плата в депрессивных регионах на 30% ниже, чем в среднем по Украине. Он подчеркнул необходимость разработать такую программу, которая бы позволила решить эту проблему.

Среди прочего Президент также подчеркнул необходимость внедрения новых технологий с учетом специфики регионов и т. п. Для этого В.ЯНУКОВИЧ попросил мобилизовать общественные активы регионов. «Людей, как говорят, у которых есть масло в голове», - добавил он.

Также он попросил приобщить к этой работе Государственное инвестиционное агентство и политические силы “всех цветов”. Президент выразил мнение, что, возможно, те политические силы, которые сегодня привыкли жить за счет авантюр, найдут применение в работе над программой.

Перед этим В.ЯНУКОВИЧ забраковал подготовленные его подчиненными поручения, которые он должен был подписать по результатам поездки в Сумскую область. «Заберите эту филькину грамоту себе в одно место», - сказал Президент, подчеркнув, что он ожидает серьезных предложений, в том числе и тех, которые потом можно будет использовать в программе развития региона.