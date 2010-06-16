Янукович будет контролировать «выпуск конечного продукта» своих реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ лично будет проверять ход выполнения Программы реформ во всех областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Харьковского регионального комитета экономических реформ сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины, исполнительный секретарь Комитета экономических реформ Ирина АКИМОВА.

По ее словам, свои проверки глава государства начнет осенью, и будет проводить ежемесячно на заседаниях Комитета по экономическим реформам.

«Каждый месяц, начиная с осени, Президент будет рассматривать на заседании Комитета по экономическим реформам, как проходят реформы в тех или иных областях, как идет подготовительный процесс или выпуск конечного продукта - нормативных актов, законодательных документов. Такой же подход будет использован и для представителей региональных экономических комитетов», - сказала И.АКИМОВА.

Сегодня в помещении Харьковской облгосадминистрации состоялось открытое заседание Харьковского регионального комитета экономических реформ, на котором И.АКИМОВА представила Программу экономических реформ, презентованную Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ 2 июня с.г. В обсуждении программы приняли участие руководители Харьковской области и члены регионального комитета экономических реформ Харьковской и Полтавской областей.