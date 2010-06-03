Милиция освободила одесских журналистов, задержанных в порту

Журналистов ИА "МОСТ-Одесса" Алексея СИНИЛО и Владимира КРЫЖАНОВСКОГО, задержанных несколько часов назад в Одесском порту службой безопасности частной компании "Н.", освободили в 15.00 сотрудники Одесского городского управления милиции.

Как сообщает ИА «МОСТ-Одесса», сейчас ведутся следственные действия.

Пострадавшие от произвола излагают подробности незаконного лишения свободы и изъятия редакционного имущества на территории, арендуемой у Одесского морского торгового порта.

Как уточнили А.СИНИЛО и В.КРЫЖАНОВСКИЙ, после их прихода на 134-й причал, где работает эта компания, к ним подошел сотрудник, сообщивший, что он является руководителем службы безопасности компании, и попросил журналистов пройти с ним. Когда журналисты отказались, охранники применили к ним силу, отобрали съемочную аппаратуру, мобильные телефоны и отвели в комнату, где оставили с ними одного работника службы безопасности.

Благодаря тому, что В.КРЫЖАНОВСКОМУ удалось спрятать один мобильный телефон, журналистам удалось сообщить об инциденте в редакцию и обратиться за помощью в милицию.