Яценюк: оппозиция должна доказать, что она лучше чем власть

“Правительство перемен” заявляет, что нынешняя украинская власть не выполняет своих предвыборных обещаний.

Народный депутат, лидер партии "Фронт перемен" Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на заседании “Правительства перемен”, во время которого анализировали первые 100 дней деятельности новой власти и отчитывались о собственных инициативах, сказал, что “улучшение жизни людей уже сегодня не состоялось”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта перемен", А.ЯЦЕНЮК отметил, что это касается как показателей минимальной зарплаты, минимальной пенсии, прожиточного минимума, которые власть не повысила до обещанного уровня, так и многих других обещаний. "Очевидно, что в бюджете-2010 не предусмотрено строительство новых дорог, провалена подготовка к переходу на контрактную армию с 2011 года", - отметил он.

Оценивая представленную вчера президентскую программу реформ, А.ЯЦЕНЮК охарактеризовал ее как "очень интересный аналитический материал, который, впрочем, расходится с действиями самой власти".

Он отметил, что за 100 дней не сделано ни одного шага в борьбе с коррупцией, не уменьшены, а увеличены расходы на содержание чиновников. "Принят бюджет, которым неконтролированно будет увеличиваться, а не уменьшаться внешний государственный долг и дефицит государственного бюджета", - отметил лидер "Фронта перемен".

А.ЯЦЕНЮК призвал власть к конкретным действиям уже сегодня, а также призвал поддержать ряд его инициатив, направленных на борьбу с коррупцией; уменьшение расходов на государственный аппарат и перераспределение средств на нужды образования, медицины, армии, социальной политики и развития предпринимательства; политическую стабилизацию; преодоление раскола в обществе; стимулирование бизнеса и предпринимательской инициативы.

Лидер "Фронта перемен" отметил, что оппозиция должна действительно защищать интересы людей и бороться за страну, а не за власть.

А.ЯЦЕНЮК считает, что главный вызов оппозиции - убедить граждан в этом. "Я обращаюсь к коллегам по оппозиции: мы должны выйти на качественно новый формат. Это должно произойти уже осенью этого года. И для этого нужно провести невероятные консультации не между собой, а с людьми, что люди хотят от нас, что ожидают и что нужно, чтобы эти люди нам поверили", - сказал он. По его словам, "мы должны доказать, что мы лучше чем власть".

А.ЯЦЕНЮК сказал, что оппозиция должна бороться за то, чтобы "люди поверили в оппозицию, что оппозиция стоит на позиции людей, а не просто борется за власть".