Россияне объяснили, почему не пускают украинских консулов к незаконно осужденным крымчанам (видео)

В частности, дипломаты пытались увидеть Олега Сенцова, Александра Кольченка, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова. Все они – крымчане. Этим российская сторона мотивирует свой отказ.

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Якобы после аннексии Крыма заключенные уже являются гражданами России. Поэтому, настаивают власти РФ, каких-либо оснований их посетить у украинских консулов нет.