Пресс-конференция: «Выход есть! Сельские, поселковые, городские головы должны избираться в два тура!»

3 марта о 12.00 в пресс-центре («press-point») Верховной Рады Украины (ул. М.Грушевского, 5, второй этаж) состоится пресс-конференция на тему: «Выход есть! Сельские, поселковые, городские головы должны избираться в два тура!».

Организатор пресс-конференции - Гражданская кампания «Форум спасения Киева».

Участники пресс-конференции: Евгений ЦАРЬКОВ, народный депутат Украины (фракция КПУ); Владимир БОНДАРЕНКО, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Сергей ПОДГОРНЫЙ, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Владимир ЯВОРИВСКИЙ, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Наталья РОЗИНСКАЯ, ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала.

Участники пресс-конференции назовут основные недостатки мажоритарной системы относительного большинства, согласно действующему Закону Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», также, обратят внимание на необходимость введения в Украине мажоритарной системы абсолютного большинства, предложенного законопроектами № 2270-3 (подан народным депутатом Украины Николаем КАТЕРИНЧУКОМ) и № 1060 (подан народными депутатами Украины Владиславом КАСЬКИВЫМ, Владимиром БОНДАРЕНКО, Сергеем ПОДГОРНЫМ, Михаилом ПОЖИВАНОВЫМ).

Вход по карточкам аккредитации.

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Главный координатор координационного совета гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.