Елисеев встретился с внешнеполитическим советником канцлера Германии

Вице-глава Администрации президента Константин Елисеев провел консультации с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера Федеративной республики Германия Кристофом Хойзгеном. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter. Читайте такжеЕС может предоставить Украине "безвиз" уже 11 июня – журналист "Вице-глава Администрации президента Константин Елисеев провел консультации с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Кристофом Хойзгеном", - написал Мельник. Других подробностей он не сообщил.

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