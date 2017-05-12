Елисеев встретился с внешнеполитическим советником канцлера Германии

02:47, 12 мая 2017
Политика
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Вице-глава Администрации президента Константин Елисеев провел консультации с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ.

Елисеев провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера Германии / фото УНИАН

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера Федеративной республики Германия Кристофом Хойзгеном.

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.

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"Вице-глава Администрации президента Константин Елисеев провел консультации с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Кристофом Хойзгеном", - написал Мельник.

Других подробностей он не сообщил.

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Теги: #Елисеев#Отношения Украины и Германии