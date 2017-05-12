Елисеев встретился с внешнеполитическим советником канцлера Германии
02:47, 12 мая 2017Политика
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Вице-глава Администрации президента Константин Елисеев провел консультации с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ.
Елисеев провел встречу с Кристофом Хойзгеном / фото УНИАН
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера Федеративной республики Германия Кристофом Хойзгеном.
Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.
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"Вице-глава Администрации президента Константин Елисеев провел консультации с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Кристофом Хойзгеном", - написал Мельник.
Других подробностей он не сообщил.
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