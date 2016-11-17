Сегодня ВР рассмотрит вопросы транспорта и дорожного строительства, а также предотвращения домашнего насилия (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это ратификация Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Сегодня также будет рассматриваться вопрос об избрании депутатов членами комитетов.

Среди законопроектов, которые должны быть включены в повестку дня сессии, в частности, проект постановления об обращении ВР к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другим организациям относительно поддержки Ильдара Дадина и других узников совести в России и осуждения нарушений прав человека в России.

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Кроме того, сегодня будет рассматриваться законопроект о жилищно-коммунальных услугах и законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» (Стамбульская конвенция). Законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнему насилию. Вступление в силу этой конвенции в Украине будет способствовать противодействию дискриминации по гендерному признаку, обеспечит дополнительные гарантии права на равенство между мужчинами и женщинами, устранит правовые положения, которые вызывают дискриминацию, и усовершенствует гражданско-правовые средства защиты пострадавших от насилия.