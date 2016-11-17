Порошенко подчеркивает важность продолжения санкционного давления на Россию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза.

«Президент подчеркнул важность продолжения санкционного давления на Россию, что не является самоцелью, а эффективным инструментом обеспечения выполнения российской стороной ее обязательств в рамках Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

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Также президент информировал глав дипломатических миссий о прогрессе Украины на пути реформ, прежде всего в борьбе с коррупцией. В этом контексте было особо отмечено успешное завершение первого этапа электронного декларирования в Украине.

Порошенко выразил надежду на должную оценку реформ, осуществляемых в Украине, в том числе со стороны ЕС. В этом контексте была отмечена важность выполнения стороной ЕС и своих обязательств, в том числе в части предоставления украинцам безвизового режима.

«Несмотря на сложнейшие вызовы, которым вынужденно противостоит Украина, мы добросовестно выполнили свою часть обязательств, и имеем право ожидать соответствующего решения со стороны наших партнеров в ЕС без дальнейших промедлений», - подчеркнул глава государства.

«Президент поблагодарил столицам стран «Большой семерки» и ЕС за последовательную поддержку Украины, в том числе финансовую, в проведении сложных, но необходимых для страны и ее европейского будущего реформ», - сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, глава государства отметил исключительную важность решения третьего комитета по поддержке проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

«Вчерашнее решение закладывает дополнительные основы международного механизма деоккупации украинского Крыма», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подтвердил, что Украина остается твердым сторонником исключительно правовых, политико-дипломатических путей урегулирования и в вопросе Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.