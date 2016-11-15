Столтенберг о разговоре Трампа с Путиным: он может говорить с мировыми лидерами, но НАТО не изменит позицию по Украине

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник в Брюсселе, комментируя телефонный разговор Трампа с Путиным и отвечая на вопрос, пришло ли время, чтобы нормализовать отношения с Россией.

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«Прежде всего, я думаю, что это очень нормально, когда избранный президентом Дональд Трамп говорит с мировыми лидерами, включая лидера России. И месседж НАТО был о том, что мы хотим иметь с Россией диалог», – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия – самый большой сосед НАТО и будет им оставаться. «Особенно во время большой напряженности, когда мы стоим перед большим количеством вызовов в сфере безопасности, важно иметь диалог, важно иметь открытыми каналы для политического диалога с Россией. Поэтому месседж НАТО заключается в том, что нет противоречия между сильной обороной и политическим диалогом», – подчеркнул он.

Также Столтенберг напомнил позицию НАТО, в соответствии с которой важно уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран, включая Украину.

«Поэтому мы никогда не примем нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, и это является причиной того, что мы так реагируем на российскую агрессию в отношении Украины», – заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, разговор Трампа, избранного президентом США, и Путина состоялся по инициативе президента РФ.