Путин сам инициировал разговор с Трампом
09:32, 15 ноября 2016Мир
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Разговор Дональда Трампа, избранного президентом США, и Путина состоялась по инициативе президента РФ.
Путин и Трамп поговорили по телефону / The New York Review of Books
Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США, передает Greatagain.gov.
По сообщению, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, которые стоят перед США и Россией, экономические вопросы и исторические отношения двух стран, которые насчитывают более 200 лет.
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Трамп заявил, что он надеется на крепкие отношения с Россией.
Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Трамп высказались в пользу активной совместной работы по нормализации отношений двух стран, утверждают в Кремле.
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