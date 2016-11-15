Путин сам инициировал разговор с Трампом

Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США, передает Greatagain.gov.

По сообщению, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, которые стоят перед США и Россией, экономические вопросы и исторические отношения двух стран, которые насчитывают более 200 лет.

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Трамп заявил, что он надеется на крепкие отношения с Россией.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Трамп высказались в пользу активной совместной работы по нормализации отношений двух стран, утверждают в Кремле.