Климкин заявил о необходимости изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после правительственного заседания в среду.

«Россия начнет волну безумной пропаганды. Кроме того, мы тоже понимаем, что в случае введения такого визового режима Россия будет пытаться максимально усложнить процедуру получения виз, возможно, взамен предлагая какие-то формы гражданства. Поэтому все эти риски должны быть четко нами изучены, и на основе этого будем, соответственно, принимать решения. Именно это и является ключевым элементом нашей позиции», - сказал министр

«Безусловно, нам нужно укрепление безопасности на наших границах ... Но, во-первых, давайте спросим себя, увеличится ли безопасность. Я считаю, что российские спецслужбы очень быстро приспособятся. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сегодня миллионы украинцев посещают Россию, они там работают. Поэтому, во-первых, должны двигаться к тому, чтобы у нас было больше безопасности. Во-вторых, (необходимо) четко оценить и преимущества, и риски этого. И с точки зрения принятия самого решения, и с точки зрения временных рамок. И, конечно, нам нужно понять, что еще необходимо сделать для укрепления безопасности за рамками этого решения», - отметил Климкин.

По его словам, сроки реализации решения в случае положительного голосования в парламенте будут зависеть «от того, какая будет достигнута договоренность - первое, второе - от технической разработки».

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«Я уже говорил, что мы примерно оценивали потребности МИД, чтобы ввести выдачу виз. Это, конечно, и дополнительные консульские должности, это и дополнительное оборудование. Это все мы должны сделать. В принципе мы готовы, мы знаем, что должны сделать. Но, конечно, должны четко сказать, что это не вопрос недель - это вопрос требует серьезного политического обработки, необходимой логистики», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ. Спикер напомнил, что в начале 2016 году он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.

Парубий прогнозирует, что парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией уже на этой сессии.