Парубий предлагает расширить санкции против России и ввести визовый режим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов.

Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров по поводу прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.

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«Возможно, есть смысл сегодня нам поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией», - отметил Парубий.

Кроме того, он высказал мнение, что «возможно, есть смысл обсудить вопрос о расширении санкции в отношении России».

«Это компетенция Верховной Рады, и я тоже думаю, что был бы смысл, чтобы мы смогли проговорить вопрос расширения санкций против России», - добавил председатель ВР.