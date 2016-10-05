ВР сегодня планирует принять постановление об увековечении памяти бойцов Нацгвардии, погибших 31 августа 2015 года (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания ВР.

Также сегодня будут рассматриваться, в частности, вопросы, касающиеся сферы физической культуры и спорта и оказания психиатрической помощи.

Кроме того, будет рассматриваться и законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий” с предложениями президента.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.