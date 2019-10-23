В "Слуге народа" выступают за уменьшение количества депутатов областных советов

Количество местных депутатов должно сократиться, ориентировочно, со 100 тысяч до 60 тысяч.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что количество депутатов областных советов необходимо уменьшить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после презентации концепции изменений в Конституцию в части территориальной организации власти и местного самоуправления.

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"Относительно количества депутатов в облсовете - мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас. Чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить", - рассказал депутат.

Он напомнил, что предлагается, чтобы областной совет формировал свой исполком. Его председателя в дальнейшем будет предложено избирать по конкурсу, подобным тому, который проходит в центральных органах исполнительной власти.

На вопрос, подсчитывали ли, насколько уменьшится количество чиновников после внесения изменений в Конституцию в части территориальной организации власти и местного самоуправления, Корниенко рассказал: "У нас сейчас около 100 тысяч депутатов местных советов. А их будет около 60 тысяч. То есть, почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию и уменьшить количество народных депутатов до 300 и закрепить только пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.