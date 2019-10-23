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В "Слуге народа" выступают за уменьшение количества депутатов областных советов

14:28, 23 октября 2019
Политика
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Корниенко озвучил намерения касаемо сокращения количества депутатов облсоветов / фото УНИАН

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что количество депутатов областных советов необходимо уменьшить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после презентации концепции изменений в Конституцию в части территориальной организации власти и местного самоуправления.

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"Относительно количества депутатов в облсовете - мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас. Чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить", - рассказал депутат.

Он напомнил, что предлагается, чтобы областной совет формировал свой исполком. Его председателя в дальнейшем будет предложено избирать по конкурсу, подобным тому, который проходит в центральных органах исполнительной власти.

На вопрос, подсчитывали ли, насколько уменьшится количество чиновников после внесения изменений в Конституцию в части территориальной организации власти и местного самоуправления, Корниенко рассказал: "У нас сейчас около 100 тысяч депутатов местных советов. А их будет около 60 тысяч. То есть, почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию и уменьшить количество народных депутатов до 300 и закрепить только пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

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Теги: #депутати#Слуга народа