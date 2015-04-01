Яценюк поддержал введение должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Об этом он сказал во время выступления в политологическом фонде Конрада Аденауэра в рамках рабочего визита в Берлин, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я даже предлагал это представителю Украины при ЕС Константину Елисееву», - сказал глава правительства. В то же время, он напомнил, что чтобы быть назначенным на этот пост, нужно получить поддержку парламента Украины.

«Ожидаю, что будет встреча с парламентской коалицией, мы найдем правильное решение, и правильный человек на правильном месте», - подчеркнул Яценюк.

Он также напомнил, что в Кабинете министров работает Правительственный офис по вопросам европейской интеграции: «Каждый министр имеет заместителя, ответственного за европейскую интеграцию».

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Премьер-министр отметил, что работает возглавляемый им Правительственный комитет по вопросам европейской интеграции.

Яценюк также напомнил, что ЕС направил в Украину «миссию поддержки». Он сообщил, что несколько недель назад провел встречу с более чем двумястами экспертами, которые были направлены в Украину из США, ЕС и ряда других стран.

«Лучший путь, как обучать украинских госслужащих - делиться опытом и знаниями, которые нам необходимы, чтобы ускорить процесс реформ в Украине», - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина на последнем месте по интеграции с ЕС среди подписантов СА.