Украина на последнем месте по интеграции с ЕС среди подписантов СА

Такие данные содержатся в ежегодном индексе, который был представлен в Батуми, во время Форума гражданского общества Восточного партнерства, сообщает "ЕвроПравда".

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Лидером ВП является Молдова, на втором месте - Грузия, которая в течение года показала наибольший прогресс.

Отметим, что с начала существования ВП (с 2009 году) Украину называли безусловным лидером в сфере евроинтеграции. После 2011 года Украина оказалась на втором месте, лидером партнерства стала Молдова. В 2013 году Индекс ВП показал, что Украина потеряла также вторую позицию и спустилась на третье место, а второе заняла Грузия.

Индекс 2014 года показал, что в течение прошедшего года прогресс Украины во всех сферах был более медленным, чем у других стран, поэтому отставание Украины от Молдовы и Грузии лишь увеличилось.

Индекс ВП измеряется в трех блоках - связь с ЕС, приближение (нормативной базы) к нормам ЕС, а также менеджмент в сфере евроинтеграции.

Приводим данные исследования по трем странам-лидерам ВП. В скобках - данные индекса в 2013 году. Показатели индекса являются сравнительными, а не абсолютными (снижение показателя не означает ухудшения ситуации, а означает, что прогресс идет медленнее, чем у лидера в данной категории).

По связи с ЕС лидирует Молдова с показателем 0.70 (0.70), за ней Украина - 0.65 (0.65), потом Грузия - 0.59 (0.57).

По приближению к нормам ЕС у Молдовы - 0.69 (0.67), у Грузии - 0.69 (0.63) и у Украины - 0.60 (0.58).

По показателям менеджмента у Молдовы - 0.67 (0.59), у Грузии - 0.74 (0.58) и Украины - 0.50 (0.52).

Лишь в одном блоке из трех Украина остается на втором месте, при этом разрыв с третьим местом сократился в сравнении с 2013 годом. В двух других блоках наше государство имеет существенное отставание от Молдовы и Грузии.

Организаторы исследования, проводимого в рамках ВП, отмечают, что приведенные показатели не учитывают реформ, проведенных осенью. "Индекс готовился за ситуацией по состоянию на конец июля, а до этого времени в Украине произошли лишь небольшие изменения", - прокомментировал ухудшение позиции Украины Леонид Литра, эксперт Института мировой политики.