ЕС официально подтверждает получение письма Климкина о направлении полицейской миссии в Украину

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил официальный представитель Евросоюза.

"Офис Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности действительно получил в феврале письмо от украинского министра иностранных дел Климкина с запросом о возможной миссии ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, официальный представитель отметил, что позиция Евросоюза заключается в том, чтобы поддерживать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и добиться выполнения Минских договоренностей.

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"Евросоюз сейчас рассматривает возможность дополнительных мер поддержки", - добавил представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, 2 марта президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".

24 февраля Климкин призвал Совет безопасности ООН одобрить просьбу Украины о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. "Мы рассчитываем, что страны-члены Организации Объединенных Наций и, прежде всего, Совбез ООН, поддержат эту просьбу о помощи", - сказал Климкин во время выступления на открытых дебатах Совбеза.

Сегодня, 13 марта, спикер МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что Климкин в феврале направил предварительные запросы в ООН и Европейский Союз о направлении миротворцев на Донбасс.

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС отрицают отправление Киевом официального запроса о направлении полицейской миссии.