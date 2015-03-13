В ЕС заявили, что Киев не отправлял официальный запрос о направлении полицейской миссии

По его словам, этот вопрос обсуждался, но Киев не направил формального запроса. "Украинский министр иностранных дел здесь об этом говорил, но не было ни одного формального запроса в письменной форме. Он был в Брюсселе, а его заместитель в Нью-Йорке, он это отметил, опять же, без всяких формальных запросов. В Нью-Йорке он говорил о миротворческой миссии, здесь он говорил о полицейской миссии, но это было неформальное обсуждение", - сказал дипломат.

Кроме того, сейчас в ЕС речь идет о выполнении Минских договоренностей. "Как ЕС мы готовы помочь усилить миссию ОБСЕ, но мы не планируем полицейскую миссию на этом этапе также и потому, что мы не получили никакого официального запроса", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он заметил, что наилучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

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Тогда же, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

12 марта глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Европейский Союз еще не определился с позицией относительно размещения миротворцев на Донбассе.

"Этот вопрос будет в повестке дня на следующем заседании Совета министров иностранных дел. Это будет в понедельник (16 марта). Еще нет позиции", - отметил он.