Совет ЕС решил не поднимать вопрос Украины и санкций против России на ближайшем заседании

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Будет первая годовщина незаконной аннексии Крыма и будет заявление 28 государств-членов ЕС по этому поводу, но не будет выводов", - сказал он.

По словам чиновника, Евросоюз подтвердит свою позицию относительно аннексии Крыма, "что мы не забыли о ней, и у нас остается та же позиция, что была год назад".

Вместе с тем, отдельной дискуссии относительно кризиса в Украине, по его словам, не будет. "Дискуссии не будет, не будет и дискуссии относительно санкций. По состоянию на сегодня я не вижу единства относительно дальнейших санкций", - подчеркнул он.

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Причиной того, что украинского вопроса не будет в повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, дипломат назвал то, что оно будет предметом обсуждения саммита Евросоюза, который состоится несколькими днями позже. "Украинский вопрос будет через несколько дней на Совете ЕС, там будет дискуссия и относительно санкций. Но по состоянию на сегодняшний день я не вижу единства для дальнейших санкций", - сказал европейский чиновник.

Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС обсудят инициативу «Восточное партнерство» накануне саммита в Риге. «Проект декларации будет направлен государствам-членам в ближайшее время, в ней мы подтвердим преданность нашим партнерам», - добавил дипломат.

Также он сообщил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам будут присутствовать все шесть министров иностранных дел стран «Восточного партнерства».