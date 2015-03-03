США, Франция и Германия пригрозили РФ "сильной реакцией" в случае срыва минских соглашений

Об этом сообщил Елисейский дворец по результатам телефонных переговоров президента США Барака Обамы с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.

"Все участники переговоров, - подчеркнули в Елисейском дворце, - выразили полную поддержку пакета мер, принятых в Минске 12 февраля. Они подтвердили их единство взглядов на пути урегулирования кризиса на Востоке Украины".

Участники беседы "напомнили о связи между действующими санкциями и осуществлением всего минского пакета".

Они также подчеркнули, что "в случае значительных нарушений процесса выполнения положений Минских договоренностей потребуется сильная реакция мирового сообщества".

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В ходе переговоров "была подтверждена важная роль ОБСЕ в обеспечении мониторинга данного процесса - прежде всего соблюдения прекращения огня и отвода тяжелых вооружений". "В этой связи участники переговоров высказались за расширение соответствующих средств в распоряжении ОБСЕ", - говорится в заявлении. Они также намерены "продолжать поддержку усилий украинских властей по восстановлению экономики страны".

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 3 марта, прошла видеоконференция между лидерами европейских стран при участии президента США относительно ситуации в Украине и вопросов мировой безопасности.