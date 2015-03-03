СМИ: Россия хочет наложить санкции на Францию из-за "Мистралей"

Об этом говорится в письме министра связи РФ Николая Никифорова на имя вице-премьера Дмитрия Рогозина, текстом которого располагает российская газета "Известия".

По данным издания, Никифоров предложил вице-премьеру Рогозину "директивно указать" госпредприятию "Космическая связь" (ГПКС), национальному оператору спутникового вещания, на необходимость разорвать отношения с Eutelsat - крупнейшим в мире оператором спутниковой связи со штаб-квартирой в Париже.

"В связи с заявлением официальных лиц Франции о возможном отказе выполнения контракта по проекту строительства вертолетоносцев типа "Мистраль" в рамках санкций со стороны Евросоюза, считаю целесообразным рассмотреть возможность в части ответных шагов РФ следующие меры", - говорится в письме Никифорова.

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Кроме этого, сообщается, что Никифоров также хочет запретить ГПКС покупку спутника "Экспресс-АМУ2" у EADS Astrium, штаб-квартира которой также находится в Париже.

По данным издания, общая сумма контрактов аренды, заключенных Eutelsat, составляет 658,9 млн евро. Отказ же от закупки космического аппарата "Экспресс-АМУ2" лишит EADS Astrium заказа на 4,8 млрд рублей (около 60 млн евро).

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году.

В ноябре президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносца "до дальнейшего уведомления".