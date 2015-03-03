Обама и лидеры ЕС завершили переговоры по Украине
Во вторник, 3 марта, прошла видеоконференция между лидерами европейских стран при участии президента США относительно ситуации в Украине и вопросов мировой безопасности.
"Видеоконференция с Обамой, Олландом, канцлером Меркель, Ренци и Кэмероном по Украине-России и Ливии только что завершилась", - написал участвовавший в конференции глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
Video conference with @BarackObama, @fhollande, Chancellor Merkel, @matteorenzi, @David_Cameron on Ukraine-Russia and Libya just ended
— Donald Tusk (@eucopresident) March 3, 2015
На данный момент о каких-либо результатах разговора не сообщается.
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Напомним, ранее сообщалось, что в данных переговорах примут участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также как глава Европейской комиссии Доналд Туск.