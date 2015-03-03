Обама и лидеры ЕС завершили переговоры по Украине

21:09, 03 марта 2015
Политика
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Во вторник, 3 марта, прошла видеоконференция между лидерами европейских стран при участии президента США относительно ситуации в Украине и вопросов мировой безопасности.

REUTERS

"Видеоконференция с Обамой, Олландом, канцлером Меркель, Ренци и Кэмероном по Украине-России и Ливии только что завершилась", - написал участвовавший в конференции глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

На данный момент о каких-либо результатах разговора не сообщается.

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Напомним, ранее сообщалось, что в данных переговорах примут участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также как глава Европейской комиссии Доналд Туск.

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