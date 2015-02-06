В ближайшее время уволят 40 судей, которые не подали документы для люстрационной проверки - Минюст

В ближайшее время будут уволены 40 судей, которые не подали документы для люстрационной проверки.

Об этом во время брифинга заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Громадське.

«Возможно, это немного, но это показательно. Процесс очистки судов должен быть завершен», - заявил он.

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При этом он отметил, что судебная ветвь стала наиболее сложной для реформирования.

«Сама судебная система не смогла себя реформировать. Мы дали возможность свободно выбирать руководителей судов через тайное голосование. И что произошло? 80% бывших руководителей, которые работали при режиме Януковича, были переизбраны теми самими судьями», - заявил Петренко.

Кроме того министр юстиции сказал, что суды превратились в «закрытые акционерные общества» и реформировать их удастся только после принятия судебной реформы и внесения изменений в Конституцию об ограничении неприкосновенности судей.