Яценюк анонсировал второй этап люстрационной проверки чиновников

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что второй этап люстрационной проверки чиновников должен начаться с 10 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание правительства.

«Проведение второго этапа люстрационной проверки всех органов государственной власти - с 10 числа, проект распоряжения готов, «первую волну» высокопоставленных должностных лиц мы уволили, теперь «вторая волна» по всем органам государственной власти и управлений, в том числе по всем правоохранительным органам.

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С 10 ноября - создание соответствующих комиссий и проведение проверок и принятие решений об освобождении из органов государственной власти и управлений лиц, которые подпадают под действие закона об очищении власти», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, закон о люстрации вступил в силу 15 октября. Он определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью возобновления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.