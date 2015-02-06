Миссия ЕС по переговорам о безвизовом режиме прибудет в Украину 9 февраля – Яценюк

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге после встречи с главой правительства Словацкой Республики Робертом Фицо и переговоров правительственных делегаций Украины и Словакии в пятницу, 6 февраля, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он сообщил, что в рамках межправительственных переговоров был подписан ряд соглашений, которые упрощают приграничное движении между Украиной и Словакией.

В то же время, глава правительства отметил, что приграничное движение между странами «вообще будет упрощено после того, как получит Украина безвизовый режим со странами-членами Европейского Союза».

Он также сообщил, что во время встречи с Фицо обсуждали и вопросы торгово-экономического сотрудничества Украины и Словакии.

Арсений Яценюк подчеркнул важность технической помощи, предоставляемой Украине правительством Словакии в реформировании налоговой системы, пенсионной системы и проведении приватизации.

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В рамках переговоров правительственных делегаций Украины и Словацкой Республики заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер и министр экономики Словакии Павол Павлис подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Словацкой Республики о пунктах пропуска через общую государственную границу. Председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак подписали документ о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Словацкой Республики о железнодорожном сообщении через государственную границу от 15 июня 1995 года.

Как сообщалось, диалог между ЕС и Украиной по визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий либерализации визового режима и с сентября активно имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Представители украинской власти выражали надежду, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Риге в мае 2015 года.

Ранее Яценюк заявлял, что миссия Европейского Союза, призванная оценить прогресс Украины в выполнении плана действий по реализации безвизового режима с ЕС, прибудет в Украину 4 февраля.