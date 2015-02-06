Никто не хочет новой и полномасштабной войны в Европе - Яценюк

Классического военного решения конфликта на Донбассе не существует, никто не хочет новой и полномасштабной войны в Европе, однако никто в Европе также не хочет видеть российские танки на границе с ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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«Нам нужен мир. Но мир в Европе зависит от мира в Украине. И чтобы достичь мира, Украина должна иметь возможность себя защитить – не в наступательном смысле, а в оборонительном, - сказал Яценюк. – Мы понимаем, что классического военного решения конфликта на Донбассе не существует. Никто не хочет новой и полномасштабной войны в Европе. Однако никто в Европе также не хочет видеть и российские танки на границе».