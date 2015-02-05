Яценюк: США, ЕС и Украина должны держаться вместе в вопросе достижения мира

Об этом сегодня заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время брифинга с государственным секретарем США Джоном Керри.

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«Самая лучшая возможность разрешения этого конфликта – поддержка единства мира. США, ЕС и Украина должны держаться вместе. Мы должны действовать вместе, в унисон, и Украина должна сама решить свое будущее. Мы считаем, что США, ЕС поддержат все, что формируется и предлагается украинским правительством и украинским народом, потому что мы разделяем такие же ценности и цели. Первая задача – достичь мира, прекратить вторжение РФ и установить порядок в Европе. Следовательно, это лучший формат нашего сотрудничества. Очевидно, что президент РФ Владимир Путин хочет расколоть единство между странами ЕС и США, но он этого не сможет достичь», - подчеркнул Арсений Яценюк.