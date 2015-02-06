ЕС не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета Украины

Такое заявление глава Европейского Совета Дональд Туск сделал в Брюсселе на встрече с вице-президентом США Джо Байденом, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Ситуация в Украине ухудшается с каждым днем. Как близкие друзья и партнеры ЕС и США должны продолжать стоять плечо к плечу, координируя наши усилия и продолжая давление на Россию так долго, как это необходимо. Мы не воспринимаем никакого вида агрессии, особенно агрессии одного государства против другого. Мы не можем пойти на компромисс относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Дональд Туск.

По его словам, ЕС остается "полностью верным продолжению поддержки украинцев, помогая им реформировать страну и стать современным, богатым и демократическим обществом".

"Мы переживаем очень критический момент. В этот самый день президент Путин официально провозгласил аннексию Крыма. К сожалению, сегодня ситуация еще более драматичная, чем 11 месяцев назад", - отметил Дональд Туск.