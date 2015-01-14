Туск: без единой европейской стратегии по России не будет найдено решение для Украины

Такое заявление сделал президент Европейского Совета Дональд Туск после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщает его пресс-служба.

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"Мы не найдем долгосрочного решения для Украины без твердой, последовательной и единой европейской стратегии по отношению к России. Мы начали эту дискуссию вместе со всеми лидерами на декабрьском Европейском Совете, где мы решили "придерживаться курса". Мы вернемся к этому вопросу на нашем заседании в марте", - сказал он.

Дональд Туск отметил, что Украина, восточное соседство и отношения с Россией остаются главными в повестке дня ЕС и в 2015 году.

Он напомнил, что неоднократно говорил о том, что политика ЕС относительно востока не является политикой против России. "Это - политика поддержки наших восточных соседей, чтобы помочь им стать современными, процветающими демократическими обществами", - отметил Дональд Туск.