Украинский дипломат о "плане Путина": платят вдовы украинских солдат, а гуляет Россия

Об этом пишет украинский дипломат, бывший генконсул Украины в Стамбуле, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

"Благодаря тому, что демократия вещь слабо пригодна для сохранения "страшных тайн", мы начинаем получать "зерна правды" о неожиданных дипломатических зигзагах последних дней", - рассказал он.

По его словам, прежде всего "понятно почему ничего не понятно".

"Это связано с молниеносным темпом событий. 4-го февраля лидеры Франции и Германии получили предложение Путина по "украинскому урегулированию", а 5-го они уже обсудив этот план и между собой, и выразив свое предварительное "фе" Путину, прибыли в Киев. Меньше суток для дипломатии в обычных обстоятельствах - это ничто. За это время иногда даже отчеты о предыдущих встречах и переговорах не успевают оформить", - пишет Яременко.

По сообщениям различных источников можно реконструировать, что это есть способ превратить Донбасс на новое Приднестровье или Абхазию.

Читайте такжеВ своем "мирном плане" Путин угрожает сравнять Донбасс с землей - журналистка"Скорее всего речь идет о "возвращении оккупированной территории" в состав Украины с каким-то особым статусом, при этом сам край оставался бы под контролем "миротворцев", конечно же, с участием России. То есть, платят вдовы украинских солдат, а гуляет Россия", - пишет Яременко.

Также он подтвердил сообщение Мустафы Найема, что этот план Россия пыталась продвинуть в обход Украины, но Франция и Германия настояли на официальном информировании Киева.

"Эта ситуация также дает основания сделать еще пару предварительных выводов. Новые "миротворческие инициативы Путина" совпали по времени с кровавыми и бессмысленными событиями вокруг попыток захватить Дебальцево.

Наш прогноз относительно того, что Путин будет наступать до тех пор, пока будет иметь ресурсы, сбывается. Но тот факт, что инициативы политического урегулирования Путин выдвигает еще до достижения каких-либо серьезных успехов военной кампании, как по мне, может свидетельствовать лишь об одном - он уже не уверен, что достигнет значительно большего.

Это еще не победа, но это то, что дает надежду начинать представлять ее, победы, очертания", - считает Яременко.

Также он заявил, что нынешняя дипломатическая активность пока не принесет мира, а план Путина является неприемлемым, и франко-немецкое посредничество уже едет в Москву с контрпредложениями, которых Путин сейчас принять не сможет.

При этом в Администрации президента и в МИД утверждают, что ни о каком "плане Путина" на переговорах речь не шла, а только о механизмах имплементации ранее заключенных Минских соглашений.